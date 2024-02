Homem é preso por furtar caixa de doações em igreja histórica de MG

Na quarta-feira (21 de fevereiro), a Polícia Militar deteve um indivíduo de 35 anos sob suspeita de furtar uma igreja. Ele invadiu a caixa de doações da Igreja Matriz de Santa Bárbara, situada na região central de Minas Gerais.

Foto: PMMG/Divulgação

Após forçar a entrada na caixa, o suspeito levou todo o dinheiro depositado pelos fiéis, embora o montante exato do furto ainda não tenha sido determinado.

Segundo informações da Polícia Militar, a caixa danificada é um artefato com mais de 200 anos de história ligada à igreja. O indivíduo já é conhecido das autoridades policiais e possui registros anteriores por tráfico de drogas, roubos e furtos.

O homem foi encontrado e detido no centro da cidade, no entanto, o dinheiro furtado não foi recuperado.

A Igreja Matriz A Igreja Matriz de Santo Antônio, em Santa Bárbara, é um patrimônio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha/MG) e pelo Conselho Municipal de Santa Bárbara. A construção do templo teve início em 1713 e foi parcialmente concluída em 1800.

Segundo a prefeitura de Santa Bárbara, a igreja está entre as mais antigas da região, fazendo parte do conjunto de igrejas erigidas em 1724 como sedes de vigairarias coladas. Ela está localizada na parte baixa de uma avenida que se inicia na igreja do Rosário, em frente a uma pequena praça, no centro histórico da cidade.

