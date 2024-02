Bandidos atacam transportadora e roubam mais de 700 produtos da Shopee e Shein em Minas Gerais'

Na última sexta-feira (16), um assalto em Uberaba, no Triângulo Mineiro, resultou no roubo de centenas de produtos das exportadoras Shopee e Shein. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, e as mercadorias continuam sem ser recuperadas.

Foto: Reprodução Internet

De acordo com o boletim de ocorrência, quatro assaltantes armados invadiram o depósito de uma transportadora responsável pela entrega dos itens. Utilizando uma van, eles renderam os funcionários presentes no local.

Enquanto dois dos assaltantes fugiram com as mercadorias na van, a outra dupla de criminosos escapou em outro veículo, levando consigo quatro funcionários da empresa que foram feitos reféns. As vítimas foram posteriormente abandonadas nas proximidades da rodovia BR-262, no sentido da cidade de Veríssimo.

Segundo relatos dos funcionários à polícia, estavam no processo de separação das mercadorias dentro do galpão quando foram surpreendidos pelos criminosos. As vítimas foram conduzidas para a cozinha enquanto os suspeitos carregavam os veículos com os produtos. Toda a ação foi concluída em cerca de dez minutos.

O coordenador da empresa informou que aproximadamente 700 produtos foram roubados pelo grupo. O valor total do prejuízo ainda está por ser estimado. A equipe de reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a transportadora e aguarda resposta.

Da Redação com EM