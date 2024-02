Mulher prende marido em quarto e ateia fogo no interior de Minas

Uma mulher de 58 anos está internada sob escolta suspeita de tentar matar o próprio marido (68 anos) carbonizado. Ela teria trancado o companheiro em um quarto, jogou gasolina na residência do casal e ateou fogo. A suspeita permaneceu no imóvel porque teria dito que também morreria. O caso ocorreu nessa quarta-feira (21) em Jaboticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para a ocorrência. Um filho do casal chegou ao imóvel e viu a casa em chamas. Ele alega que ouviu o pai, com voz baixa, pedir por socorro. A porta do quarto estava trancada pelo lado de fora. A testemunha alegou que o pai estava ferido e com rosto irreconhecível pelas queimaduras. O pai conseguiu falar que a autora o trancou, jogou gasolina e ateou fogo.

Após retirar o pai do local, o filho ainda empurrou a mãe para fora da casa antes de levar o pai para o pronto atendimento. O filho retornou para tirar a mãe que ainda estava lá. Após isso, colocou o pai no carro e foi até a unidade de saúde. Com queimaduras graves, ele foi transferido para Belo Horizonte.

A mulher foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros sob escolta policial. A mulher alega que não sabia que o homem estava no quarto, já que estão separados há 20 anos de “corpo” e só conversam o necessário. Por isso, ela disse apenas que queria se matar queimada, sem citar o marido.

O motivo para o incêndio, segundo a mulher, foi o fato de uma filha ter sacado R$ 60 mil da conta dela sem permissão, além de fazer um empréstimo também sem a autorização, por isso decidiu colocar fogo na casa e se matar. Mesmo com essa situação, a mulher disse o pai apoiava a filha.

Um outro filho do casal disse aos policiais que nesta semana a mãe disse que iria matar o marido, a filha e o filho que socorreu o marido durante o incêndio. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.

Com O Tempo