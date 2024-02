Mulher se defende de violência doméstica e mata marido a facadas em BH

Uma mulher, ainda não identificada, foi presa na manhã desta sexta-feira (23) no bairro Ipê, na região Nordeste de Belo Horizonte, após matar o marido a facadas. Segundo as primeiras informações, a vítima era agredida constantemente pelo companheiro e, nesta sexta-feira, reagiu à violência.

Foto: Reprodução/ internet

Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do crime, mas sabe-se que a mulher também ficou ferida durante a agressão. Ela foi detida pela Polícia Militar e levada para uma delegacia da região. A perícia da Polícia Civil foi acionada e está no local do crime.

Este caso é mais um capítulo lamentável da violência doméstica no Brasil. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 4 minutos uma mulher é vítima de violência no país. Em 2022, foram registrados 132.642 casos de lesão corporal dolosa contra mulheres, um aumento de 4,4% em relação ao ano anterior.

*Matéria está em atualização

Da redação com Itatiaia