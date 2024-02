Mulher é socorrida pelo SAMU após acidente de moto em Pedro Leopoldo

Na manhã desta sexta-feira (23), uma mulher de cerca de 27 anos sofreu um acidente de moto na rua São Paulo, próximo ao Posto Rone, em Pedro Leopoldo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou rapidamente ao local e a encaminhou ao Pronto Atendimento Municipal.

Testemunhas oculares relataram que a mulher possivelmente caiu da motocicleta, mas as circunstâncias exatas do acidente ainda não foram esclarecidas.

O SAMU prestou os primeiros socorros à vítima e a conduziu ao Pronto Atendimento Municipal para receber atendimento médico especializado. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da mulher.

As autoridades locais estão investigando as causas do acidente para obter mais detalhes. Novas informações serão fornecidas conforme a investigação avança.

