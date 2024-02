Corpo de homem não identificado é encontrado com perfurações de arma de fogo na BR-040

Na manhã desta sexta-feira (23), um corpo de um homem não identificado, aparentando 20 anos, foi encontrado em uma mata às margens da BR-040, antes do Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Foto: Reprodução/ internet

Segundo o sargento Rafael Moutinho, da Companhia Independente da Polícia Militar de Nova Lima, a equipe foi acionada ao local após denúncia anônima feita ao 190. A vítima apresentava diversas perfurações de arma de fogo e as cápsulas deflagradas estavam ao lado do corpo.

A perícia da Polícia Civil e o rabecão foram acionados para realizar os trabalhos de investigação no local. A Via 040, concessionária que administra o trecho da rodovia, também foi acionada para dar apoio à ocorrência.

Devido aos trabalhos periciais, o trânsito na BR-040 está parcialmente interditado no sentido Rio de Janeiro, com registro de aproximadamente 4 km de congestionamento. A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção e seguirem as orientações dos agentes de trânsito no local.

Até o momento, a identidade da vítima e a autoria do crime ainda não foram confirmadas. A Polícia Militar segue investigando o caso.

Da redação com Por Dentro de Tudo