Diversidade musical na Orquestra Filarmônica de Belo Horizonte reúne artistas internacionais

Quando se fala sobre a presença de artistas estrangeiros em Belo Horizonte, é inevitável mencionar a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, que abre sua temporada de 2024 com um concerto no dia 2 de março, apresentando alguns dos pilares da ópera alemã.

Foto: Flávio Tavares/O TEMPO

Com um corpo orquestral composto por 90 músicos de 14 nacionalidades diferentes, incluindo profissionais do Brasil, Venezuela, Estados Unidos, Japão, Rússia, Sérvia, Espanha, França, Coreia do Sul, Chile, Armênia, Bielorrússia, Polônia e Inglaterra, a diversidade é evidente. Entre esses talentos estão Alma Liebrecht, dos Estados Unidos, Elena Suchkova, da Rússia, e Pablo Guinez, do Chile.

Alma Liebrecht, trompista de 39 anos, chegou ao Brasil em 2013 após uma audição bem-sucedida para a Filarmônica de Minas Gerais. Sua ligação com o país, em parte devido à ascendência materna espanhola, contribui para sua adaptação, apesar dos desafios iniciais, como a barreira do idioma e a transição para integrar uma orquestra em tempo integral.

Elena Suchkova, flautista e piccolista de 41 anos, deixou sua vida estabilizada no Chile para se juntar à Filarmônica de Minas Gerais em 2012, atraída pela cultura brasileira e pela qualidade musical da orquestra. Ela destaca a gentileza e o acolhimento do povo brasileiro, embora tenha enfrentado dificuldades com a pontualidade, uma característica cultural diferente de seu país de origem.

Pablo Guinez, contrabaixista de 41 anos, mudou-se para Belo Horizonte em 2013 após uma jornada que o levou do Chile para o Brasil, seguindo sua paixão pela música e motivado pela oportunidade de integrar a Filarmônica de Minas Gerais. Ele destaca a calorosa recepção da cidade e sua paixão pela música popular brasileira, especialmente o Clube da Esquina, uma descoberta significativa em sua jornada musical.

Esses músicos estrangeiros enriquecem a cena cultural de Belo Horizonte, trazendo não apenas talento musical, mas também experiências e perspectivas únicas que contribuem para a diversidade e vitalidade da cidade.

Da Redação, Maria Eduarda Alves

Fonte:O Tempo