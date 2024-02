Resgate de meninas em situação de exploração sexu4l no interior de Minas

Em uma operação significativa contra a exploração sexu4l de menores, a Polícia Civil de Minas Gerais conseguiu resgatar duas jovens, de 11 e 16 anos, que estavam em casa de prostitu1ção situada em Campo Belo, região Oeste do estado. A ação, que ocorreu na última segunda-feira, veio à tona nesta sexta-feira (23), após investigações que visavam localizar um fugitivo da justiça.

Foto: iStock

Durante as buscas em um imóvel conhecido por abrigar atividades prejudiciais, os oficiais encontraram as menores acompanhadas por dois homens em um dos quartos. A cena, que chocou os agentes, resultou na prisão em flagrante de uma mulher de 26 anos, suspeita de gerenciar o local.

Além da detenção da responsável pelo estabelecimento, que posteriormente teve sua prisão convertida em preventiva, a operação também resultou na detenção de um homem e uma mulher por posse de drogas, encontradas no local. Estes foram liberados após assinatura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Investigação em Andamento

Os dois homens encontrados com as adolescentes foram levados para a delegacia para esclarecimentos. A investigação segue em andamento para determinar a natureza exata de suas relações com as jovens, visto que, até o momento, não foram confirmadas práticas prejudiciais entre eles.

Da Redação