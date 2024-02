Casal é preso com R$ 700 mil em dinheiro suspeito de tráfico de drogas em BH

Na noite de sexta-feira (23), um casal foi preso na divisa em Contagem, região metropolitana, portando cerca de R$ 700 mil em dinheiro, após uma denúncia de envolvimento com tráfico de drogas. De acordo com a polícia, o montante apreendido é proveniente do comércio ilícito de entorpecentes.

Ao serem abordados, o homem, na teta

Foto: Reprodução Internet/Ascom PMMG

Ao serem abordados, o homem, na tentativa de evitar a prisão, ofereceu a quantia em dinheiro juntamente com um fuzil aos policiais militares. Contudo, os agentes recusaram o suborno e conduziram os suspeitos ao batalhão.

O jovem, ao prestar depoimento, afirmou que sua responsabilidade consistia em recolher os lucros provenientes dos pontos de venda de drogas. A namorada, de 27 anos e sem histórico criminal, também foi detida, visto que o veículo estava registrado em seu nome.

O casal, juntamente com as sacolas contendo o dinheiro, foi encaminhado à delegacia. A Polícia Civil conduzirá as investigações para determinar a origem do montante e qual seria o destino final.

Da Redação com R7