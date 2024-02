Homem tem crânio amassado por dívida de bar no interior de Minas

Um homem de 47 anos é procurado pela polícia suspeito de ter espancado um outro homem, também de 47, por causa de uma dívida de bar. O caso aconteceu na noite desse sábado (24), em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais.

Segundo o registro policial, a vítima caminhava pela rua e era seguida pelo suspeito. Em determinado momento, ela foi alcançada e levou dois socos. Após os golpes, o homem caiu no chão e passou a ser agredido com chutes pelo suspeito. Imagens de câmeras de segurança gravaram o crime. Foi possível contabilizar 11 chutes na cabeça da vítima, além de outros dois golpes com um objeto não identificado.

Pessoas que estavam próximas ao local do crime impediram que o suspeito continuasse as agressões. Elas também retiraram o homem da rua e o colocaram na calçada e chamaram socorro.

Chegando ao local, a Polícia Militar ouviu testemunhas e começou as diligências pela região com o objetivo de localizar o autor, mas, até a tarde deste domingo, o suspeito seguia foragido. Um homem que estava na companhia do suspeito foi encaminhado à delegacia para prestar depoimentos.

O dono do bar onde a confusão teria começado disse que presenciou toda a ação, e que o motivo da agressão teria sido o não pagamento da conta do bar por parte da vítima. O Samu foi acionado e foi constatado amassamento de crânio na vítima, que foi levada à Santa Casa da cidade. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

