Homem furta ambulância com paciente dentro e é preso no interior de Minas

Um outro caso de furto de ambulância foi registrado na última semana: dessa vez, em São João del-Rei, no Campo das Vertentes. Só que, o criminoso acabou levando uma paciente que estava dentro do veículo.

Foto: TV Centro Amércia / reprodução / ilustração

O caso aconteceu na última quarta-feira (21). A ambulância pertencia a Prefeitura de Piedade do Rio Grande, cidade próxima. Conforme o boletim de ocorrência, os militares foram acionados para o caso pelo motorista da ambulância. Ele relatou ter parado o veículo em frente a um posto de saúde para pegar um medicamento. Como não iria demorar, deixou a chave na ignição, com a paciente dentro.

Quando retornou do centro, percebeu que a ambulância havia sido levada, com a paciente dentro. Diante das informações, os policiais militares iniciaram o rastreamento e conseguiram localizar o veículo abandonado no bairro Senhor dos Montes.

Com os depoimentos, os policiais também conseguiram identificar e localizar o suspeito do crime, que foi reconhecido pela paciente que estava dentro da ambulância.

Caso insólito em Baldim

O crime só não chama a atenção como também foi o segundo registrado: no último dia 18, uma mulher de 30 anos embriagada furtou uma ambulância que estava estacionada em um centro de saúde de Baldim. Ela foi detida pela Polícia Militar.

Da redação com O Tempo