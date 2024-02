Minas Gerais mobiliza mais de 500 cidades no 'Dia D' de combate às arboviroses

O Governo de Minas, através da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), liderou uma mobilização em todo o estado para educar e conscientizar a população sobre a importância de manter os ambientes livres de focos do Aedes aegypti.

No sábado (24/2), o movimento "Minas Unida no Combate ao Mosquito" envolveu 520 municípios em uma variedade de ações, incluindo blitz educativas, passeatas, atividades lúdicas em escolas e locais movimentados, distribuição de materiais informativos, palestras e discussões.

As secretarias municipais de Saúde desempenharam um papel crucial, coordenando mutirões comunitários para eliminar possíveis criadouros do mosquito. Isso incluiu a remoção de recipientes que podem acumular água e visitas domiciliares para orientar os moradores sobre sua responsabilidade diária na prevenção da dengue, zika e chikungunya.

Belo Horizonte também participou ativamente, intensificando as inspeções dos agentes de combate a endemias em imóveis nas diferentes regiões da cidade. O secretário de Saúde do estado, Fábio Baccheretti, acompanhou as atividades no bairro Vera Cruz, na região Leste da capital, destacando a importância da colaboração da comunidade. Ele ressaltou que até mesmo pequenos recipientes, como um pratinho de geladeira, podem se tornar criadouros do mosquito.

Baccheretti enfatizou a necessidade de envolvimento comunitário contínuo, especialmente este ano, que é previsto como o pior da história em relação à dengue. Ele destacou a importância de todos os setores da sociedade estarem unidos no combate ao Aedes aegypti.

O secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Danilo Borges, também enfatizou a importância da colaboração entre o governo estadual e municipal para enfrentar a epidemia de dengue, destacando a necessidade de união de esforços.

Além das atividades na capital, várias regiões do estado também se mobilizaram, com parcerias envolvendo emissoras de televisão e a participação de diversas secretarias, como de educação e meio ambiente.

A ação coordenada visava não apenas eliminar os criadouros do Aedes aegypti, mas também educar e sensibilizar a população sobre a importância da prevenção.

