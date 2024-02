Preso por estuprar jovem deixada desacordada em rua de BH é condenado a 10 anos

Wemberson Carvalho da Silva, 47 anos, recebeu uma sentença de 10 anos, 8 meses e 10 dias de prisão por estuprar uma jovem de 22 anos, deixada desacordada em uma calçada por um motorista de aplicativo. O incidente ocorreu em 30 de julho de 2023, na região Noroeste da capital mineira.

Foto: Reprodução

A informação foi confirmada por uma fonte próxima à vítima, que expressou a indignação da família diante do que consideram uma pena branda. O processo está sob segredo de Justiça, com a 10ª Vara Criminal abstendo-se de divulgar detalhes sobre a condenação.

No entanto, um conhecido da família revelou que eles planejam recorrer da sentença, buscando um aumento na pena do agressor. "Vamos apelar para aumentar a punição do estuprador", afirmou a fonte, que preferiu não se identificar.

Além do agressor condenado, o Ministério Público de Minas Gerais também denunciou o motorista de aplicativo pelo crime de estupro de vulnerável, por abandonar a jovem inconsciente na calçada momentos antes do estupro.

O incidente ocorreu na madrugada de domingo, 30 de julho. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em um evento de pagode no sábado, acompanhada de um amigo que a colocou no carro do aplicativo para levá-la para casa após o show. No entanto, ao chegar ao destino, o motorista não recebeu resposta no interfone e, com a ajuda de um motociclista que passava pelo local, deixou a jovem sozinha sentada ao lado de um poste.

Posteriormente, o suspeito foi avistado nas proximidades da jovem desacordada. A última imagem registrada é a do homem carregando a vítima nas costas.

A jovem foi encontrada seminus pela manhã no campo Grêmio Mineiro e levada ao Hospital Municipal Odilon Behrens, onde foi confirmado o estupro. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional, permanecendo sob custódia da justiça desde então.

Da redação com Itatiaia