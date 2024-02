Fhemig inaugura sala de hidratação infantil no Hospital João Paulo II

Mais uma medida do Governo de Minas para combater as arboviroses foi implementada nesta segunda-feira (26/2), com a inauguração da Unidade de Reposição Volêmica (URV) no Hospital João Paulo II (HIJPII) pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). O HIJPII, referência em atendimento pediátrico no estado, agora possui um espaço dedicado à hidratação de crianças de até 12 anos com suspeita ou diagnóstico positivo de arboviroses (dengue, chikungunya e zika).

Fábio Marchetto/ SES MG

Esta é a segunda unidade da rede Fhemig a oferecer o serviço, com um total de 20 poltronas, metade delas já disponíveis imediatamente e o restante sendo disponibilizado conforme a demanda. Estima-se que a unidade atenderá em média 80 crianças diariamente. Desde 2 de fevereiro, o Hospital Júlia Kubitschek também conta com uma sala de hidratação para pacientes com dengue e já atendeu mais de 1.900 pessoas.

O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, ressaltou a importância da ampliação do atendimento: "Estamos capacitando profissionais e preparando locais para expandir o atendimento. Hoje, inauguramos mais uma Unidade de Reposição Volêmica para que as crianças possam ficar em observação e se hidratar. É crucial termos locais com experiência nesse tipo de atendimento para prevenir mortes, e o HIJPII se junta aos hospitais Júlia Kubitschek e Eduardo de Menezes, que já estão atendendo pacientes com sintomas de dengue".

Além do secretário Baccheretti e da presidente da Fhemig, Renata Dias, estiveram presentes na inauguração da Unidade de Reposição Volêmica a secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Luísa Barreto, o secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Danilo Borges, e representantes do Ministério da Saúde. Ethel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, destacou a dificuldade de conter a infecção em uma epidemia, mas ressaltou a importância das medidas de enfrentamento, especialmente a hidratação, enfatizando a necessidade de união entre o Governo Federal, Estados e municípios.

Renata Dias enfatizou o planejamento da Fhemig junto à SES-MG para melhorar a estrutura de atendimento aos pacientes com dengue, destacando que o Hospital Júlia Kubitschek já está atendendo com leitos de enfermaria e que o Hospital Eduardo de Menezes também está preparado para receber pacientes.

Danilo Borges, secretário Municipal de Saúde de BH, elogiou o reforço na estrutura e destacou a importância do combate diário ao mosquito Aedes aegypti, enquanto Luísa Barreto comentou sobre a ampliação do atendimento às arboviroses no estado, incluindo a disponibilização do Centro de Especialidades Médicas para a Prefeitura de Belo Horizonte e o reforço do atendimento do próprio Ipsemg para os servidores do estado.

Da Redação com Agência Minas