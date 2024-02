Primeira rodada de remoção estadual na educação: Lista de vagas divulgada e prazo de assinatura estabelecido

Nesta terça-feira (27/2), a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) anunciou a listagem da primeira rodada de atribuição de vagas para remoção estadual de servidores efetivos do Quadro de Magistério, que realizaram suas escolhas de vagas, por meio do Sistema de Movimentação (www.movimentacao.educacao.mg.gov.br).

SEE / Divulgação

Com a publicação da listagem, dá-se início ao período de assinatura do Termo de Aceite da primeira rodada de atribuição de vagas, continuando o processo de movimentação de servidores da educação na modalidade remoção estadual. O prazo para a assinatura encerra-se nesta quarta-feira (28/2), às 17 horas, no Sistema de Movimentação.

O superintendente de Gestão de Pessoas e Normas da SEE/MG, Tarcísio de Castro Monteiro, ressaltou a importância de os servidores estarem atentos ao prazo de assinatura do Termo de Aceite.

“O prazo para assinatura segue o cronograma divulgado pela Secretaria, e não há possibilidade de recurso para extensão deste prazo. Portanto, até às 17 horas desta quarta-feira (28/2), é crucial que os servidores acessem o Sistema de Movimentação para firmar o Termo de Aceite da vaga atribuída”, enfatizou o superintendente.

Prevê-se que o resultado final do processo seja divulgado no dia 9/3, no Diário Oficial do Estado. Participam do processo servidores das carreiras de Analista Educacional/Inspetor Escolar (ANE/IE), Especialista em Educação Básica (EEB) e Professor de Educação Básica (PEB), totalizando 1.805 inscrições para remoção estadual.

A remoção em nível estadual possibilita que os servidores concorram às vagas em Superintendências Regionais de Ensino (SREs) diferentes daquela em que estão lotados. Eles podem indicar até três municípios, em qualquer uma das 47 Superintendências Regionais de Ensino, para concorrer a cargos vagos no mesmo componente curricular.

Agência Minas

Da Redação com Agência Minas