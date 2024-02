Na tarde de terça-feira, 27 de fevereiro, um incidente ocorreu no bairro Diamante, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, quando um caminhão desceu descontroladamente pela rua Olaria, resultando em seu tombamento. O veículo arrastou outros automóveis e danificou propriedades na área. Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento capturaram o momento do acidente.

Imagem: O Tempo

A Defesa Civil foi mobilizada para inspecionar a região afetada. As residências afetadas estão localizadas na rua Dois Mil e Sessenta e Dois. Segundo informações do órgão, o caminhão desceu sem controle, danificando a calçada e roçando o muro de dois imóveis. O veículo acabou colidindo com uma casa, resultando no desabamento do muro e projetando materiais e entulho para dentro da garagem e em dois cômodos da moradia, incluindo um quarto e uma cozinha. Esta casa foi parcialmente interditada na frente.

Um dos veículos arrastados atingiu a estrutura de sinalização da via, bem como outros dois carros e colidiu com outra residência, que também foi parcialmente isolada. Os proprietários foram instruídos a manter o isolamento e tomar medidas para recuperar as áreas afetadas. Veja o vídeo:

Felizmente, não houve relatos de feridos neste incidente.

Da Redação com O Tempo