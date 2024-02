Jovem em 'saidinha' é baleado três vezes em MG um dia antes de retornar à prisão

Na manhã desta terça-feira (27), um jovem de 24 anos foi alvejado por três tiros em Governador Valadares, na região do Rio Doce. A vítima estava desfrutando do benefício da 'saidinha' e deveria retornar à prisão na quarta-feira (28).

A Polícia Militar foi alertada sobre o ocorrido no bairro Vila Isa, e equipes foram enviadas ao local. No entanto, ao chegarem, não encontraram o jovem, que já havia sido levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Os disparos atingiram suas costas e perna.

O jovem, que estava programado para voltar à Penitenciária Francisco Floriano de Paula, conhecida como Paca, no dia seguinte, foi transferido para um hospital na cidade de Governador Valadares devido à gravidade dos ferimentos. Tanto ele quanto sua irmã, que o acompanhava, afirmaram desconhecer os responsáveis pelos disparos.

As autoridades policiais estão em diligência para localizar o autor dos tiros.

Da Redação com Itatiaia