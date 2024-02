PM prende homem que tentou matar irmão com golpes de foice em Minas

Foi preso em São Francisco, no Norte de Minas, um homem, de 47 anos, acusado de tentar matar o próprio irmão com golpes de foice, nessa terça-feira (27), no povoado Curral Velho.

Foto: Polícia Militar de Goiás / ilustração

Eduardo de Jesus Porto (36 anos) foi golpeado na cabeça e também apresentava cortes profundos na mão esquerda. Ele foi socorrido em estado grave ao hospital da cidade. O autor fugiu do local do crime. Testemunhas disseram para a Polícia Militar que as agressões ocorreram após uma discussão entre os dois irmãos.

Os militares fizeram buscas na residência dos envolvidos e localizaram a foice suja de sangue embaixo de uma cama.

Após informações de que o autor estaria em um bar, os policiais foram ao local, o abordaram e apreenderam um facão que estava na cintura dele. O homem foi conduzido à delegacia de São Francisco com os materiais apreendidos.

Da redação com Itatiaia