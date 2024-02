Colisão entre carro e motocicleta em Pedro Leopoldo deixa feridos

Na noite de terça-feira (27), a polícia foi chamada para atender a um acidente de trânsito com vítima no bairro Magalhães, em Pedro Leopoldo. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o condutor da motocicleta já havia sido socorrido e levado ao pronto atendimento central da cidade.

Imagem Ilustrativa

Segundo informações da Polícia Militar, a condutora do veículo Ford Fiesta estava transitando pela Rua Maurício de Azevedo, reduziu a velocidade e sinalizou para fazer uma conversão à esquerda, quando ocorreu a colisão com a motocicleta Honda XRE 300, que surgiu repentinamente. O condutor da motocicleta afirmou aos policiais que o carro não sinalizou a conversão e colidiu com sua moto, fazendo com que ele fosse arremessado ao solo.

Ambos os veículos foram verificados e estavam em situação regular. Após consulta no sistema, verificou-se que os condutores possuíam CNH. Os veículos foram liberados para os respectivos responsáveis.

As partes envolvidas foram orientadas a resolver os danos entre si, com a possibilidade de recorrer ao judiciário em caso de falta de acordo. O registro foi feito para fins futuros.

Da Redação com Por Dentro de Tudo