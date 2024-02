Cabine de carreta fica destruída após batida frontal com outra carreta na BR-040, em MG

Uma colisão frontal entre duas carretas interditou parcialmente o trânsito na tarde desta quarta-feira (28) na BR-040, nas proximidades de Cristiano Otoni, na região do Campo das Vertentes. Um dos veículos de carga ficou com a cabine totalmente destruída e os destroços se espalharam pela via.

Foto: Reprodução Internet

O acidente ocorreu no sentido Belo Horizonte, na altura do km 652, próximo ao acesso para a rodovia AMG-405. Como resultado da colisão, o fluxo no sentido da capital mineira está completamente interditado, enquanto a pista no sentido Rio de Janeiro opera em mão dupla.

Até o momento, não há detalhes sobre possíveis vítimas. Uma equipe da Via 040 foi enviada ao local para avaliar a situação.

Matéria em atualização.

Da Redação com Itatiaia