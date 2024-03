Moto roubada em Matozinhos: Dono busca ajuda para encontrar

Na madrugada de sexta-feira, 1º de março, uma residência localizada na rua Maria Odília Martins, antiga número 1160, no bairro São Paulo, em Matozinhos, foi alvo de furto. Segundo relatos da vítima, os criminosos invadiram a residência por volta das 5 horas da manhã, aproveitando-se do silêncio da noite para cometer o crime. O veículo roubado é uma motocicleta Honda CG, identificada pela placa PZA-5578.

Imagem: Por Dentro de Tudo

O proprietário da motocicleta, que optou por não se identificar, está fazendo um apelo à comunidade e pedindo a colaboração de todos para ajudar a recuperar seu veículo. "Esta motocicleta significa muito para mim, é meu meio de transporte diário. Por favor, se alguém tiver qualquer informação sobre onde ela possa estar, entre em contato com as autoridades imediatamente", expressou ele, claramente preocupado com a situação.

Para aqueles que possam ter informações relevantes sobre o incidente ou tenham avistado a motocicleta em questão, é recomendado que entrem em contato com o serviço de emergência através do número 190. Além disso, o proprietário disponibilizou seu número de contato pessoal para facilitar o repasse de informações: (31) 97178-3821.

Da Redação com Por Dentro de Tudo