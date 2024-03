Motorista aciona polícia por furto após engano no estacionamento em Pedro Leopoldo

Um motorista confundiu o local onde estacionou seu veículo e, erroneamente, acionou a Polícia Militar suspeitando ter sido vítima de furto. O incidente ocorreu na noite da última quinta-feira, dia 29, no centro de Pedro Leopoldo.

Imagem: Por Dentro de Tudo

Segundo relatos da Polícia Militar, o proprietário do veículo informou que estacionou por volta das 18h20 na rua em questão e, ao sair da escola de sua filha, se equivocou de rua, gerando angústia e levando-o a solicitar a intervenção policial por temer um roubo.

Através do monitoramento do sistema Olho Vivo, os agentes conseguiram localizar o veículo na Rua Dr. Hebster, no centro da cidade. Para alívio do motorista, o automóvel foi encontrado intacto, sem qualquer sinal de danos ou evidência de crime.

Os policiais relataram que a vítima esclareceu não ter tido a intenção de fazer uma denúncia falsa de crime, mas sim ter-se enganado quanto ao local onde havia estacionado o veículo.

Embora tenha sido resultado de um equívoco, o incidente destaca a importância da comunicação precisa e da verificação cuidadosa antes de acionar as autoridades, visando evitar transtornos e mobilizações desnecessárias.

Da Redação com Por Dentro de Tudo