Corte de árvores para Stock Car: Presidente do TJMG suspende liminar e autoriza operação

Após 24 horas da decisão que suspendia o corte de árvores no entorno do Mineirão para a corrida de Stock Car, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) autorizou a retomada da operação.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A nova decisão, proferida na noite de sexta-feira (1º de março), acatou o recurso da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e argumenta que a supressão das árvores foi aprovada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente (Comam), com medidas compensatórias.

Manifestação e plantio de árvores

Mesmo com a nova decisão, na manhã deste sábado (2), moradores da região da Pampulha e ambientalistas realizaram um protesto com o plantio de novas árvores no entorno do estádio. A ação questiona a realização da corrida e os impactos ambientais do evento.

A PBH ainda não se pronunciou sobre a decisão favorável na Justiça.

Da redação