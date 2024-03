VÍDEO: confronto entre organizadas de Atlético e Cruzeiro resulta em uma vítima fatal e dois feridos em Belo Horizonte

Durante um violento confronto entre torcidas organizadas do Atlético e do Cruzeiro, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, um torcedor foi morto a tiros e outras duas pessoas ficaram feridas. As informações indicam que todos os atingidos eram torcedores do Cruzeiro, e testemunhas descreveram a situação como aterrorizante.

Foto: Reprodução Internet

A vítima fatal, identificada como Lucas Elias Vieira, de 28 anos, também conhecido como 'Bidu', era entregador e deixou uma filha de dois anos. Após ser baleado durante a briga, Lucas foi encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas não resistiu aos ferimentos. A família o descreve como um trabalhador dedicado e uma pessoa de bem.

'Desnecessário e trágico, nunca imaginávamos que ele enfrentaria uma situação como essa. Ele era um trabalhador incansável, saindo de casa às nove da manhã e retornando apenas às duas da manhã. É uma tragédia e covardia', lamentou um familiar à Itatiaia.

O confronto ocorreu quando as duas torcidas se encontraram a caminho dos respectivos jogos, agendados para as 16h30, na Arena MRV, bairro Califórnia, região Noroeste de Belo Horizonte, e no Mineirão, na Pampulha. O Atlético enfrentaria o Ipatinga, enquanto o Cruzeiro receberia o Uberlândia. Dois suspeitos de efetuarem os disparos foram detidos pela polícia. Veja o vídeo:

Torcedor do Cruzeiro morre após ser bale4do na briga entre organizadas de Cruzeiro e Atlético, na tarde deste sábado (02) em BH pic.twitter.com/hGfQxuXmk3 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) March 2, 2024

Da Redação com Itatiaia/CNN