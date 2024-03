PM prende homem que raspou cabeça de ex-namorada e filmou ato: 'te pego em qualquer lugar'

Foi preso na quinta-feira (7) um homem que raspou o cabelo da ex-namorada em Francisco Sá, no norte de Minas - a ação foi gravada nas redes sociais. O jovem, que tem passagens por homicídio, tráfico, porte ilegal de arma de fogo, receptação e vias de fato, teria cometido o crime por ciúmes após a jovem gravar um vídeo com um amigo. O crime foi cometido na última terça-feira (5).

Foto: reprodução redes sociais / Itatiaia

O autor (25 anos) foi detido em Montes Claros, também na região norte do estado. Durante coletiva de imprensa, o major Antônio Alkimim, comandante do 50º Batalhão da Polícia Militar, relatou que o suspeito foi encontrado dentro de uma casa e não reagiu à prisão. Ao ser questionado sobre o motivo de ter raspado o cabelo da ex-namorada, ele disse que estava tentando ‘puni-la por infidelidade’. O militar afirma que a próprio jovem pediu para que a agressão fosse filmada e divulgada nas redes sociais. Ele fugiu logo depois, acreditando que não seria localizado.

Aos policiais, a vítima contou que o casal não estava mais junto. Porém, na noite de segunda-feira (4), os dois se encontraram na casa do suspeito. Lá, o antigo casal começou a discutir e, em determinado momento, o homem roubou o celular da vítima. Na terça (5), ele entrou em contato com a jovem, exigindo que ela retornasse à sua residência e ameaçando-a: ‘Se não for, será pior. Te pego em qualquer lugar’.

Com medo, ela foi até o endereço, acompanhada da mãe. No local, ele a obrigou a sentar numa cadeira e raspou seu cabelo. Conforme o boletim de ocorrência, a mãe da vítima foi obrigada a presenciar os fatos, sendo ameaçada, caso fosse procurar a polícia. A violência teria sido motivada após a vítima gravar um vídeo com um amigo. Ainda segundo a vítima, toda ação foi filmada por um adolescente, que foi apreendido pouco depois.

Da redação com Rádio Itatiaia