Sorte em Minas: Jogador investe R$ 3 na Lotofácil 3.047 e leva prêmio milionário

Na noite da última quinta-feira (7), um residente de Muriaé, na Zona da Mata mineira, teve sua sorte ao acertar as 15 dezenas do concurso 3.047 da Lotofácil. Sua aposta simples, custando apenas R$ 3, o habilitou a receber um prêmio considerável de R$ 356.612,27. O sortudo compartilhará o prêmio com ganhadores de Morro do Chapéu/BA, Capela de Santana/RS e Joinville/SC. O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias.

Agência Brasil /Reprodução

As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 04 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 24 - 25.

Além do prêmio principal, 399 apostas acertaram 14 dezenas, garantindo a cada uma delas R$ 1.070,87. Entre essas apostas, 12 foram feitas em Belo Horizonte e outras 38 em lotéricas de diferentes cidades mineiras, como Itabirito, Ouro Branco, Pirajuba e Araçuaí. Os ganhadores com 13 dezenas receberam R$ 30,00, enquanto os de 12 acertos ganharam R$ 12,00 e os de 11 acertos, R$ 6,00.

O próximo sorteio da Lotofácil está agendado para sexta-feira (8), com um prêmio estimado de R$ 1,7 milhão para quem acertar as 15 dezenas.

Sobre como jogar, na Lotofácil, os apostadores podem selecionar de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Prêmios são concedidos para aqueles que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. Há opções de utilizar a Surpresinha para deixar o sistema escolher os números ou concorrer com a mesma aposta em múltiplos sorteios consecutivos, variando de 3 a 24 concursos, utilizando a Teimosinha. O valor mínimo da aposta é de R$ 3,00.

Para jogar online, qualquer pessoa maior de 18 anos pode fazer suas apostas através dos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. As apostas variam de R$ 30 a R$ 500 e podem ser pagas com cartões de crédito, débito, Mercado Pago e Pix. Os jogadores têm a flexibilidade de escolher a quantidade de números ou permitir que o sistema faça a seleção aleatória. Existem também sites que geram números aleatórios para jogos.

Da Redação com Itatiaia