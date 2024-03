Minas Gerais credencia Santander para pagamento do IPVA via Pix com QR Code

A partir deste mês de março, o banco Santander, autorizado pelo Estado de Minas Gerais, passa a emitir o QR Code para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) via Pix, juntando-se ao Itaú, credenciado desde 2023.

Ao optar por pagar o imposto via Pix, o proprietário de veículo deve verificar a instituição emissora do QR Code: Itaú Unibanco S.A ou Santander (Brasil) S.A. O beneficiário continua sendo o Estado de Minas Gerais, CNPJ 18.715.615/0001-60.

"Para o contribuinte, não há qualquer alteração no procedimento. A geração do QR Code é aleatória, podendo ser emitida tanto pelo Itaú quanto pelo Santander", explica Leônidas Marques, superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG).

Alerta-se para golpes, sendo essencial acessar apenas o site oficial da Secretaria de Fazenda (www.fazenda.mg.gov.br), evitando clicar em links recebidos por e-mail ou aplicativos de mensagens.

"Neste ano, firmamos parceria com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e monitoramos constantemente a internet. O objetivo é remover rapidamente qualquer site fraudulento. No entanto, os contribuintes devem seguir nossas orientações de segurança para evitar golpes", destaca Marques.

Confira as dicas:

Acesse o site da Secretaria de Fazenda ou efetue o pagamento do IPVA digitando o endereço www.fazenda.mg.gov.br;

Verifique se o endereço foi digitado corretamente para evitar versões falsas;

No site da Secretaria de Fazenda, acesse a área do IPVA pela janela pop-up ou no menu "Tributos";

Em caso de dúvida, consulte os canais oficiais da Secretaria de Fazenda e do Governo de Minas;

A Secretaria de Fazenda não oferece descontos além dos 3% para pagamento do IPVA em cota única;

Evite clicar em links recebidos em aplicativos de mensagens, redes sociais ou e-mails;

Se receber um boleto de papel, descarte, pois a Secretaria de Fazenda não envia cobrança de IPVA pelos correios.

Antes de efetuar o pagamento via Pix, verifique os dados do beneficiário: Estado de Minas Gerais, CNPJ 18.715.615/0001-60, e instituição emissora: Itaú Unibanco S.A ou Santander (Brasil) S.A.

A terceira e última parcela do IPVA 2024 tem vencimento de 18 a 22 de março. A Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV) vence em 1º de abril, no valor de R$ 39,36.

Da Redação com Agência Minas