Ônibus de turismo com 19 passageiros é consumido por chamas na MG-122

Um susto na madrugada deste sábado (9): um ônibus de turismo com 19 passageiros a bordo foi completamente destruído por um incêndio na rodovia MG-122, próximo à zona rural de Janaúba, no Norte de Minas Gerais. O coletivo, que partiu de São Paulo com destino à cidade de Espinosa, teve as rodas travadas, segundo o relato do motorista, o que teria dado início às chamas.

Foto: Divulgação / CBMMG

Apesar do uso de três extintores de incêndio pelo condutor, o fogo se alastrou rapidamente e consumiu todo o veículo. A ação de cinco bombeiros, utilizando 5 mil litros de água, foi necessária para controlar as chamas, que duraram cerca de 40 minutos. A rodovia ficou interditada nos dois sentidos durante a operação.

Um dos passageiros, de 32 anos, inalou gases tóxicos e precisou ser socorrido pelo Samu. Ele foi encaminhado para um hospital em Janaúba, mas seu estado de saúde não foi divulgado. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para orientar o trânsito e registrar a ocorrência. A causa do incêndio ainda está sendo investigada.

Da redação com O Tempo