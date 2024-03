BR-040 será interditada na próxima semana; veja dias e horários

Na próxima semana, a BR-040 terá interdições no trecho entre Contagem (km 528) e Nova Lima (554), na região metropolitana de Belo Horizonte. As interdições ocorrerão no sentido Rio de Janeiro e estão programadas para segunda-feira, 11 de março, e terça-feira, 12 de março.

Foto: Reprodução Internet

A Via 040, concessionária responsável pela rodovia, informa que o fechamento é necessário para permitir o deslocamento de uma “carga superdimensionada”. Essa carga pesa 225 toneladas e possui 59 metros de comprimento. Além disso, a estrutura tem 7,15 metros de largura e 5,91 metros de altura.

A carga está sendo transportada da cidade de Itajaí, em Santa Catarina, para o município de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Aqui está a programação detalhada:

Dia 11/03

Horário: das 22h00 às 23h00

Local: do km 544 (Olhos d’Água) ao km 554 (PRF)

Dias 11 e 12/03

Horário: das 23h00 às 03h00

Local: do km 533 ao 544 (Anel Rodoviário de BH entre Califórnia e Olhos d’Água)

Dia 12/03

Horário: das 03h00 às 05h00

Local: do km 528 (Villefort) ao km 533 (Califórnia).

Da Redação com OTempo