Pesquisa sobre sequelas da Covid-19 será conduzida em 13 cidades de MG; Sete Lagoas ficou de fora

Nesta semana, o Ministério da Saúde inicia a segunda fase da coleta de dados de um estudo de base populacional sobre a Covid-19 no Brasil. Durante o mês, serão realizadas visitas domiciliares a 33.250 pessoas que tiveram a doença e residem em 133 municípios, incluindo 13 cidades de Minas Gerais, sendo que Sete Lagoas não foi contemplada. O objetivo é coletar informações para embasar a formulação de políticas públicas voltadas ao tratamento das condições pós-Covid, também conhecidas como Covid longa, que são classificadas como sequelas da doença.

Foto: Reprodução Internet/Freepick

Denominado "Epicovid 2.0: Inquérito nacional para avaliação da real dimensão da pandemia de Covid-19 no Brasil", o estudo é coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente e encomendado à Universidade Federal de Pelotas. O Ministério destacou que, até o momento, não existem estimativas sobre o impacto da doença a longo prazo. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que 20% das pessoas infectadas desenvolvem condições pós-Covid.

A coleta de dados está prevista para durar entre 15 e 20 dias, envolvendo 250 cidadãos de cada município selecionado que participaram das quatro rodadas anteriores do estudo em 2020 e 2021. Equipes de entrevistadores visitarão residências para obter informações sobre vacinação, histórico de infecção, sintomas de longa duração e impactos da doença na rotina diária.

As 13 cidades de Minas Gerais que farão parte da pesquisa são: Belo Horizonte, Montes Claros, Teófilo Otoni, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Barbacena, Varginha, Pouso Alegre, Uberaba, Uberlândia, Patos de Minas e Divinópolis.

As entrevistas serão conduzidas pela empresa LGA Assessoria Empresarial, contratada pelo ministério. Os entrevistadores, devidamente identificados com crachás da empresa e coletes brancos com as marcas da UFPel, da Fundação Delfim Mendes Silveira e da LGA, foram treinados para realizar a coleta de dados. Para esclarecimentos, os moradores podem contatar as prefeituras das respectivas cidades ou a empresa LGA pelos telefones (31) 3335-1777 e (31) 99351-2430.

Da Redação com Agência Brasil