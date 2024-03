Matozinhos alcança habilitação para receber parcela de ICMS turismo

Matozinhos alcançou um marco significativo ao garantir a habilitação para receber uma parcela da arrecadação do ICMS Turismo. Esse feito foi o resultado de um processo iniciado em 2022, quando o município reintegrou-se à Associação do Circuito das Grutas e tomou medidas importantes, como a criação do Fundo Municipal e a reativação do Conselho Municipal de Turismo.

Imagem: Circuito das Grutas

Com o empenho dos conselheiros, em colaboração com a Secretaria de Educação e a Subsecretaria de Cultura e Turismo, Matozinhos obteve a Certificação Regional em novembro de 2023, cumprindo todas as exigências estabelecidas.

Após atender a todos os critérios estabelecidos, o município submeteu a documentação necessária para o pleito do período de 2023 a 2025, no mês de fevereiro deste ano. Essa conquista representa um avanço significativo para o desenvolvimento do turismo local e demonstra o compromisso de Matozinhos com o crescimento econômico e a valorização do potencial turístico da região.

Imagem: Por Dentro de Tudo

Da Redação com Por Dentro de Tudo