Governo de Minas apresenta panorama das arboviroses e estratégias de enfrentamento

Na terça-feira (12/3), o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, discutiu o panorama das arboviroses no estado, assim como as medidas adotadas pelo Governo de Minas para lidar com a dengue e a chikungunya.

Baccheretti destacou que os dados das arboviroses estão em linha com as expectativas, com o pico de casos ocorrendo no final de fevereiro e início de março. Apesar de uma tendência de queda, os índices ainda permanecem alarmantes. Mais de 500 mil casos suspeitos de dengue foram registrados, aproximadamente o mesmo número de notificações de todo o ano de 2016, mas em apenas dois meses. O secretário enfatizou que este é o pior ano registrado até então.

Diante desse cenário, foi anunciada a expansão e o reforço do suporte hospitalar para melhorar o atendimento e evitar óbitos. O Hospital Júlia Kubitschek abrirá oito novos leitos, enquanto o Hospital Infantil João Paulo II ampliará dez leitos de Terapia Intensiva. O Hospital Eduardo de Menezes estará pronto para receber pacientes com dengue.

Além disso, Baccheretti abordou os preparativos para enfrentar o aumento das doenças sazonais, que coincidirão com a epidemia de dengue. Ele também discutiu a vacinação contra a dengue e o próximo Dia D, quando o estado mobilizará a população para combater o mosquito transmissor das arboviroses.

O panorama epidemiológico do estado mostra que até 12/3, foram notificados mais de 535 mil casos prováveis de dengue, com mais de 194 mil confirmados. A chikungunya registrou mais de 51 mil casos prováveis, com 32 mil confirmações. A letalidade da dengue é de 2,29%, enquanto a da chikungunya é de 0,06%.

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) elaborou um plano de contingência para lidar com a dengue, reorganizando a assistência para expandir a oferta de leitos.

O Dia D, coordenado pela SES-MG, ocorrerá em 23/3 e incluirá mutirões comunitários e ações de mobilização para conscientizar a população sobre a importância de combater o mosquito Aedes aegypti.

A vacinação contra a dengue começou em 22/2, com quase 79 mil doses distribuídas para 22 municípios. Até 11/3, mais de 18 mil doses foram aplicadas em crianças entre 10 e 14 anos.

Essas medidas visam aprimorar o enfrentamento das arboviroses em Minas Gerais, garantindo um tratamento eficaz e a conscientização da população sobre a prevenção dessas doenças.

Os dados estão disponíveis no Painel de Vacinação do Ministério da Saúde. Mais informações em www.saude.mg.gov.br/aedes

