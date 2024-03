Explosão de caminhão carregado de combustível em BH deixa sete feridos e uma vítima fatal

Na madrugada desta quinta-feira (14), um acidente na MGC-262, próximo ao Anel Rodoviário, no bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte, resultou em um cenário de terror. Um caminhão carregado de combustível tombou, explodiu e incendiou casas próximas, deixando um saldo de um morto e sete feridos, incluindo uma criança de 6 anos.

Foto: Marcelo Abreu/Tv Globo

O motorista do caminhão, ainda não identificado, foi carbonizado após ser projetado para fora do veículo durante o capotamento. As chamas se alastraram rapidamente, consumindo o veículo e atingindo casas próximas.

Para a TV Globo, os moradores relataram momentos de pânico e terror.

"Eu ouvi um estrondo e tudo estava pegando fogo, as chamas se alastravam em segundos. Tive tempo apenas de pegar meu filho e correr", contou a confeiteira Jane Gomes.

Euber William, outro morador, disse que ouviu gritos de "fogo" e, ao abrir a porta, presenciou o tanque do caminhão estourando e incendiando as casas.

"Eu só pensei em resgatar as crianças. Minha filha conseguiu passar pelo basculante da janela, mas meu neto não conseguiu. Os vizinhos quebraram a parede para resgatar ele", afirmou Euber William.

Sete pessoas ficaram feridas no acidente, incluindo um homem de 20 anos, outro de 64, uma criança de 13 anos, um homem de 41 anos, uma mulher de 39 anos, uma criança de 6 anos e uma mulher de 55 anos. Todos foram socorridos pelo Samu e levados para o Hospital João XXIII. Uma mulher que pulou da janela de casa para fugir das chamas foi socorrida pelos vizinhos.

Foto: Marcelo Abreu/Tv Globo

Sete viaturas do Corpo de Bombeiros, equipes da Polícia Militar e da Cemig atuaram no local. A área foi isolada para o trabalho das equipes de resgate e combate às chamas. Os bairros Goiânia e Maria Goretti ficaram sem energia elétrica durante o atendimento à ocorrência.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Militar. A perícia da Polícia Civil também esteve no local para realizar os levantamentos técnicos.

Da redação com G1