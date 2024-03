VÍDEO: Carro perde controle e fica pendurado em buraco às margens da MG-040; motorista é resgatado

Um condutor ficou ferido após perder o controle de seu veículo e cair em um buraco às margens da MG-040, em Brumadinho, na Grande BH, neste domingo (17). Tanto a vítima quanto o carro ficaram pendurados. O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros.

Foto: Reprodução Internet

De acordo com a corporação, os bombeiros do Pelotão Ceasa foram chamados por volta das 8h para atender a um capotamento. Ao chegarem ao local, encontraram o carro no barranco com risco de deslizamento.

Segundo os bombeiros, a pista cedeu, formando um buraco no exato ponto em que o veículo perdeu o controle e caiu em seguida.

A equipe de resgate fixou o veículo para imobilizá-lo e içou a vítima com segurança. O homem, consciente e orientado, foi levado pelo Samu para atendimento médico.

Veja o vídeo do resgate:

Da Redação com Hoje em Dia