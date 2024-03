Sete Lagoas, BH e mais de 600 cidades mineiras estão em alerta para chuvas intensas nesta quinta-feira

Sete Lagoas, Belo Horizonte e pelo menos 612 municípios em Minas Gerais estão em estado de alerta nesta quinta-feira (21) devido à previsão de chuvas intensas, podendo atingir até 100 mm/dia, acompanhadas por ventos de até 100 km/h. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas, um amarelo (perigo potencial) e outro laranja (perigo).

As chuvas de grande volume e intensidade podem resultar em cortes de energia elétrica, danos às plantações, quedas de árvores e alagamentos.

Prevê-se que as temperaturas diminuam a partir de amanhã, com máximas abaixo de 30°C.

Em casos de rajadas de vento, é recomendável evitar abrigar-se debaixo de árvores devido ao perigo de queda ou descargas elétricas. Torres de transmissão e placas de propaganda também devem ser evitadas em áreas sujeitas a ventos fortes.

Em situações de temporal, siga as seguintes orientações:

Índice Pluviométrico

No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida de precipitação é o milímetro (mm). Quando se diz que choveu 10 mm em um dia em uma determinada região, isso significa que uma caixa de 1 metro quadrado de base seria preenchida com água de chuva até a altura de 10 mm.

Para medir a intensidade da chuva diária, vários municípios no Brasil adotam as seguintes categorias:

Da Redação com Inmet/ Hoje em Dia

