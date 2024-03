Ipsemg faz alerta: Último dia para reopção de vagas na residência Médica

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) anunciou a convocação para a reopção de vagas ainda disponíveis no processo seletivo de residência médica, com início em 2024.

Os interessados devem seguir o procedimento de imprimir, preencher e assinar o requerimento, e em seguida fazer o upload do arquivo no site gestor do processo seletivo. O prazo para realizar este procedimento iniciou na quinta-feira (21/3) e se encerrará nesta sexta-feira (22/3), às 15h.

O edital completo está acessível no site oficial do Ipsemg. Não será cobrada taxa adicional para a inscrição. As vagas disponíveis para reopção são as seguintes:

Uma vaga para Entrada com Pré-Requisito em Nefrologia

Uma vaga para Entrada com Pré-Requisito em Medicina Intensiva Pediátrica

Uma vaga para Entrada com Pré-Requisito em Endoscopia Respiratória

Uma vaga para Entrada com Pré-Requisito em Mastologia

Uma vaga para Entrada com Pré-Requisito em Cardiologia

Os programas de residência médica com entrada com pré-requisito terão duração de dois anos.

A residência médica oferecida pelo Ipsemg destina-se a médicos interessados em especialização. A formação dos residentes médicos ocorre no Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP), situado em Belo Horizonte. Essa unidade tem prestado assistência à saúde aos servidores públicos estaduais e seus familiares desde 1971, sendo um dos programas mais consolidados do estado.

Da Redação com Agência Minas