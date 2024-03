Guardas Civis de Minas fundam Conselho de Comandantes com representação de Sete Lagoas

Nessa quinta-feira, 21/03, o Comandante da Guarda Civil Municipal de Sete Lagoas, Sérgio Andrade, esteve presente na Assembleia de Fundação do Conselho de Comandantes de Guardas Civis Municipais de Minas, realizada na cidade de Contagem.

A criação deste Conselho representa um avanço significativo na coordenação e unificação das ações das guardas municipais em todo o estado. Com ele, pretendem trocar experiências, alinhamento de estratégias e busca por melhores práticas em segurança comunitária.

O Comandante da Guarda Civil de Ipatinga, Levi Sampaio, foi eleito presidente, acompanhado pela Comandante Anita de Contagem como primeira vice-presidente, e o Comandante Andrade de Sete Lagoas como segundo vice-presidente. Juntos, eles liderarão os esforços para nivelar as ações das Guardas Civis Municipais buscando promover uma segurança mais eficiente e justa para todos os cidadãos de Minas Gerais.

"Estamos confiantes de que essa união trará resultados positivos e duradouros para a segurança de nossas comunidades. Parabenizamos os eleitos e agradecemos a todos os envolvidos por seu compromisso em tornar Minas Gerais um lugar mais seguro." Afirma a Guarda Municipal de Sete Lagoas.

Da Redação com Guarda Municipal de Sete Lagoas

