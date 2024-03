Ônibus de viagem que saiu de BH pega fogo na BR-381 e passageiros perdem malas

Um grande susto tomou conta de passageiros de um ônibus de viagem na noite de quinta-feira (21). O veículo, que seguia de Belo Horizonte para Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, pegou fogo na BR-381, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O acidente aconteceu na descida de Caeté, próximo ao trevo sentido João Monlevade. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas iniciaram na parte do motor do veículo.

Felizmente, todos os passageiros conseguiram descer a tempo e ninguém ficou ferido. No entanto, as malas que estavam no compartimento de carga não puderam ser retiradas e foram completamente consumidas pelo fogo.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros controlou as chamas e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para registrar a ocorrência.

Da redação com Itatiaia