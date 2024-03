Mineiro de Bambuí acerta as 15 dezenas da Lotofácil e leva prêmio de R$ 658 mil

Um apostador da cidade de Bambuí, no Centro-Oeste de Minas Gerais, teve a sorte de acertar as 15 dezenas do concurso 3060 da Lotofácil, realizado na última sexta-feira (22), e faturou o prêmio de R$ 658.002,39. A aposta simples, que custou apenas R$ 3,50, foi feita na Casa Lotérica Bambuiense.

Foto: Reprodução/ Caixa Econômica Federal

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25. Além do sortudo de Bambuí, outros sete apostadores de diferentes cidades do país também acertaram todas as dezenas e dividiram o prêmio principal.

Como jogar na Lotofácil?

A Lotofácil é uma das loterias mais populares do Brasil, conhecida por sua simplicidade e pelas chances relativamente altas de premiação. Para participar, basta escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. O valor da aposta varia de acordo com a quantidade de números selecionados.

Da redação