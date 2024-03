Pensionistas do Ipsemg de fevereiro até fim de março para realizar a Prova de Vida presencialmente

Os 618 pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) que comemoraram aniversário em fevereiro e não cumpriram a prova de vida anual devem realizar o procedimento até a próxima sexta-feira (29/3).

Ipsemg/Divulgação

A não realização da prova de vida resulta na suspensão do benefício de pagamento, o qual só será restabelecido após a regularização adequada.

Os pensionistas com situação irregular no instituto devem dirigir-se à unidade regional mais próxima de sua residência e apresentar um documento original de identificação contendo CPF e foto (RG ou CNH).

Para isso, é necessário agendar on-line através do Portal MG ou MG App. A lista completa dos endereços das unidades e agências regionais do instituto está disponível em www.ipsemg.mg.gov.br, na seção Unidades Regionais.

Aqueles que desejam verificar se seus nomes constam na convocação devem consultar o Diário Oficial do Estado de 12/3, nas páginas 18 e 19, clicando aqui.

Prazo para Regularização

A prova de vida deve ser realizada anualmente no mês de aniversário. Durante este período, é possível realizar o procedimento digitalmente através do aplicativo gov.br ou em uma das agências do Banco Itaú.

No entanto, se o prazo foi perdido, o beneficiário deve procurar imediatamente uma Agência Regional do Ipsemg para evitar a suspensão do pagamento. Mais informações estão disponíveis neste link.

Da Redação com Agência Minas