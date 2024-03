Minas Santa 2024: Roteiro imperdível para a semana santa no estado

Cerca de 400 mil turistas esperados em Minas Gerais durante a Semana Santa terão à disposição uma ampla e gratuita programação, que abrange diversas atividades religiosas e culturais em todas as regiões do estado. Esta iniciativa faz parte do programa turístico Minas Santa, que conta com a participação de cerca de 600 municípios.

Imagem: Estado de Minas

O programa Minas Santa posiciona o estado como o principal destino nacional durante a Semana Santa, impulsionando a economia criativa. Em Minas Gerais, essa época representa um aumento expressivo no turismo. Em abril de 2023, após as celebrações religiosas, o estado registrou um crescimento histórico de 720%, superando a média nacional, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No ano anterior, Minas Gerais teve um crescimento de 130% acima da média nacional.

A programação completa do Minas Santa 2024 está disponível no portal Minas Gerais. Alguns destaques incluem missas, procissões, encenações da Paixão de Cristo, vigílias, oficinas, mostra de cinema, exposições e apresentações musicais.

As cidades históricas de Minas Gerais, como Ouro Preto e São João del-Rei, são destinos populares durante a Semana Santa. Ouro Preto, por exemplo, recebeu cerca de 25 mil visitantes em 2023, com uma taxa de ocupação hoteleira acima de 90%. Para 2024, são esperados aproximadamente 30 mil turistas na cidade.

Além das cidades históricas, o programa Minas Santa também inclui programações em rotas turísticas do estado, como o Caminho da Luz, Caminho da Fé, Caminho das Capelas e o Caminho Religioso da Estrada Real. Também são contempladas expressões religiosas de matriz africana, como a Feitura do Cordão de São Francisco, no Norte de Minas.

O programa conta com o apoio de várias instituições, incluindo a Reitoria do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, a Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais e diversas associações.

Em resumo, a Semana Santa em Minas Gerais oferece uma variedade de atividades culturais e religiosas em diversas cidades, destacando-se as encenações da Paixão de Cristo, procissões, exposições, concertos e eventos folclóricos.

Da Redação com Agência Minas