UAIs não funcionarão quinta (28/3) e sexta-feira (29/3)

As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) não estarão em funcionamento na quinta-feira (28/3) e sexta-feira (29/3), devido ao ponto facultativo de Quinta-feira Santa e ao feriado nacional de Sexta-feira Santa.

Imagem: Mg.gov.com

A UAI Aeroporto, que normalmente opera aos sábados, também não estará em atendimento no dia 30/3. O funcionamento das UAIs será retomado na segunda-feira (1/4) em todo o estado.

Os diversos serviços oferecidos pelas UAIs estão disponíveis de forma virtual nos canais oficiais do Governo de Minas - através do aplicativo MG App Cidadão e do Portal MG (www.mg.gov.br). O atendimento nas unidades é realizado mediante agendamento prévio, o qual pode ser feito gratuitamente através desses canais.

Da Redação com Agência Minas