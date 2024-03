BR-135: motorista de carreta com placa de Sete Lagoas morre após acidente em Curvelo

Um acidente fatal ocorreu na BR-135, em Curvelo, nesta terça-feira (26). O motorista de uma carreta, com apenas 25 anos, perdeu a vida.

Foto: Reprodução Internet/PMRv Minas Gerais

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a posição final do veículo sugere que o condutor perdeu o controle da direção e capotou. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A carreta, que tinha placa de Sete Lagoas, transportava alumínio, e acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, a carreta transitava no sentido Sul, de Curvelo em direção a São José da Lagoa, quando perdeu o controle e capotou nas proximidades do Córrego do Leitão.

O impacto da colisão foi tão intenso que o veículo ficou completamente destroçado, espalhando a carga de alumínio pela via. O condutor veio a óbito no local.

Equipes de resgate e agentes de polícia rodoviária foram rapidamente mobilizados para a área, prestando socorro inicial ao motorista e coordenando as medidas necessárias para o fluxo de tráfego na localidade, que permanece sem alterações.

Além disso, a perícia foi acionada para apurar as circunstâncias que levaram ao acidente.

Da Redação com G1 Minas