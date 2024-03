Professores da rede pública de Minas brilham na disputa pelo título de Melhores Docentes de Matemática do Brasil

O papel do professor de matemática é fundamental no processo educacional, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento intelectual, cognitivo e criativo dos alunos. Muitos estudantes enfrentam desafios ao aprender matemática, mas um professor dedicado pode ajudá-los a superar essas dificuldades.

Imagem ilustrativa

Dois exemplos notáveis são Rita Nogueira, da Escola Estadual Professor Fábregas, em Luminárias, no centro-Oeste mineiro, e Silmara Silva, da Escola Estadual David Campista, em Poços de Caldas, no Sul do estado, que estão entre os 20 finalistas da Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio (OBMBr).

Essas professoras, que fazem parte do corpo docente da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), foram selecionadas entre 600 inscritos na primeira edição da competição. A premiação reconhece professores com excelente desempenho em sala de aula e os vencedores da categoria ouro serão anunciados em um evento online nesta quarta-feira (27/3).

Além de ensinar conceitos como geometria, estatística e trigonometria, o cuidado com os alunos faz toda a diferença no ensino da matemática. Rita Nogueira enfatiza a importância de adaptar a disciplina à realidade dos estudantes, destacando que a educação está intrinsecamente ligada à função social e cultural da escola.

Rita afirma: "O ensino da matemática é desafiador, e a cada ano tento adaptar essa disciplina ao contexto de vida dos alunos que estão na minha sala de aula." Ela é reconhecida por seus esforços na preparação dos alunos para competições como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Por sua vez, Silmara Silva prioriza criar um ambiente de aprendizado seguro e acolhedor em sua sala de aula, utilizando recursos como jogos, vídeos e tecnologia para auxiliar no ensino. No entanto, ela destaca que o cuidado, o amor e o respeito pelos estudantes são fundamentais. Silmara acredita na importância de tornar a sala de aula um espaço onde os alunos se sintam à vontade para fazer perguntas e expressar suas dúvidas sem receio de julgamento.

A competição, idealizada por engenheiros do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), busca valorizar a docência e a pesquisa da matemática no Brasil. O processo de avaliação dos participantes incluiu três etapas: prova, apresentação em vídeo do trabalho em sala de aula e entrevista.

Os vencedores serão premiados em uma cerimônia virtual, transmitida pelo site da OPMBr. Além disso, os dez professores premiados terão a oportunidade de participar de um intercâmbio técnico e cultural de 15 dias em Xangai, na China, reconhecida por seu desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). Após a viagem, está prevista a realização de 50 workshops em 50 cidades, onde os vencedores compartilharão suas experiências e conhecimentos para melhorar o ensino da matemática em todo o país.