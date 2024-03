Hospitais da região metropolitana de Belo Horizonte estão entre os Melhores do Mundo: Confira a lista

O ranking The World’s Best Hospitals 2024, conduzido pela plataforma global de dados Statista em colaboração com a revista americana Newsweek, destaca a presença de oito hospitais da região de Belo Horizonte entre os melhores do mundo. Esta pesquisa internacional avaliou 2.400 instituições de saúde em 30 países, e 115 hospitais brasileiros foram reconhecidos.

Imagem ilustrativa

Na região metropolitana de Belo Horizonte, sete hospitais privados e um universitário, ligado à UFMG e que atende exclusivamente pelo SUS, garantiram seu lugar na lista. Os hospitais incluídos, em ordem de classificação, são:

Hospital Mater Dei de Santo Agostinho

Hospital Madre Teresa

Instituto Biocor

Hospital Felício Rocho

Hospital Vila da Serra

Hospital Unimed Unidade Contorno

Hospital Mater Dei Contorno

Hospital das Clínicas da UFMG

Os três principais hospitais do Brasil, segundo o ranking, estão em São Paulo: Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital Sírio Libanês e Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Além disso, a lista reconhece hospitais do interior de Minas Gerais, como o Hospital Márcio Cunha em Ipatinga, o Hospital Santa Lúcia Hospital do Coração em Poços de Caldas, a Santa Casa Montes Claros, o Hospital Monte Sinai e a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora.

Da Redação com O Tempo