Festival de Luz: 6ª Edição promete encantar com cultura, gastronomia e arte em Pedro Leopoldo

O Festival de Luz, um evento cultural de grande relevância na região de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, está chegando à sua 6ª edição. Agendado para os dias 5, 6 e 7 de abril, este festival é uma celebração da cultura, gastronomia e arte, organizado pela Fundação Cultural Chico Xavier.

O objetivo central do Festival de Luz é preservar e difundir os valores que caracterizaram a vida de Chico Xavier, considerado o maior médium psicógrafo de todos os tempos e nascido em Pedro Leopoldo. Para o ano de 2024, o tema escolhido é "Mais Amor", com a proposta de inspirar a transformação de vidas por meio do amor ao próximo.

Um dos pontos altos do evento é o Circuito Gastronômico, que teve início em 7 de março. Nesta edição, o circuito homenageia o engenheiro sergipano Dr. Pedro Leopoldo da Silveira. Doze restaurantes estão participando, oferecendo pratos criativos e saborosos, com o desafio de incorporar carne suína como ingrediente obrigatório. Além de estimular o paladar, o Circuito proporciona oportunidades de networking e conhecimento, por meio de palestras enriquecedoras e trocas de ideias, enquanto impulsiona a economia local, gerando empregos e movimentando diversos setores.

Durante o Festival, uma variedade de atividades será oferecida para todas as idades, incluindo shows, palestras, apresentações musicais, peças teatrais e exposições de artistas renomados. Haverá também uma programação infantil com atividades lúdicas e criativas.

A expectativa é de receber aproximadamente 25 mil participantes nesta 6ª edição, prometendo ser um evento inesquecível para toda a família. As atrações musicais incluem artistas como Robson Utsch, Tenores In Concert, Banda The Carlos, Vitor Soares, Legião V, Orquestra Sinfônica Cachoeira Grande, Banda MARYJOE, Banda 1dos3 e a renomada Banda Lurex Queen Tribute.

Além disso, o evento contará com a presença do médico homeopata e escritor Andrei Moreira, bem como o emocionante Teatro Musical Moana, que promete entreter e emocionar o público com sua história.

Os restaurantes participantes do Circuito Gastronômico são: Adelso Buffet, Balaio, Ô Café Com Experiência, Estação Restaurante, Gruta do Baú, Haru Express, Kero Mais Restaurante, MH Food, Rancho 71, Rogério’s Buffet, Scooby Doo e Villa Mercado.

A cervejaria oficial do festival será a Läut, a drinkeria será a Yolo Drinkeria e a doceria será a Anninha Doces Emoções.

Confira abaixo a programação oficial do evento:

5 de abril (sexta-feira):

18h: Circuito Gastronômico

19h: Abertura

20h: Tenores In Concert

22h: Banda Cover Legião Urbana

Local: Praça da Estação

6 de abril (sábado):

16h: Circuito Gastronômico

17h: Bate Papo na Praça com Andrei Moreira “Falando de Amor”

18h: Voz e Violão Vitor Soares

19h: Orquestra Sinfônica Cachoeira Grande

22h: Banda The Carlos

Local: Praça da Estação

7 de abril (domingo):

11h: Circuito Gastronômico

12h: Teatro Infantil Moana

15h: Banda Mary Joe e Banda 1dos3

17h: Banda Lurex Queen Tribute

Local: Praça da Estação

Mais informações você encontra no instagram do festival.

Da Redação com Por Dentro de Tudo