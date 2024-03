Jovem perde a vida em grave acidente no entroncamento da BR-040 com MG-181

Na noite do último sábado, 30 de março, um acidente devastador tirou a vida de Marianna Alves Vieira, de 27 anos, natural de João Pinheiro. O acidente ocorreu na interseção da BR-040 com a MG-181, no KM 145. O impacto da colisão foi tão violento que Marianna foi arremessada para fora do veículo, falecendo instantaneamente.

Foto: JP Agora

Conforme relatos preliminares, o veículo em que Marianna estava, um Ford Focus, estava parado na interseção, aguardando para seguir pela MG-181, quando, ao adentrar a rodovia, colidiu com um Vectra que seguia em direção a Belo Horizonte. O acidente fatal resultou na morte imediata de Marianna. Uma outra mulher que estava com Marianna sofreu apenas ferimentos leves, conforme informações do Corpo de Bombeiros.

Equipes do SAMU foram prontamente acionadas e realizaram o resgate dos feridos até a UPA local. Conforme informado pelo Corpo de Bombeiros, três pessoas foram socorridas com ferimentos leves, incluindo uma mulher que estava junto com Marianna. O local do acidente foi isolado, aguardando a chegada da perícia e da Polícia Rodoviária Federal para o registro oficial da ocorrência.

A concessionária VIA 040, responsável pela gestão da rodovia, implementou um sistema de sinalização no local para orientar o trânsito e evitar novos acidentes. Motoristas que passarem pela região são aconselhados a redobrar a atenção.

Da Redação com PJ Agora