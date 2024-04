Ladrão é flagrado com moto furtada e mente para a PM: 'encontrei no lixo'

Parece mentira: um homem de 40 anos foi preso em Juiz de Fora, na Zona da Mata, após furtar uma moto. A justificativa para estar com a moto dada pelo autor é surreal: encontrou ela no lixo.

Foto: Polícia Militar / ilustração

O caso aconteceu nesta segunda-feira (1º). Durante patrulhamento, uma equipe da Polícia Militar encontrou o suspeito na moto com farol apagado e sem capacete. Na abordagem, os militares perguntaram sobre a origem do veículo. O suspeito afirmou que “encontrou a moto no lixo” aos policiais.

Enquanto o homem era abordado e a documentação verificada, um homem chegou desesperado ao local e afirmou que a moto era dele e que o veículo foi furtado na frente de casa pelo suspeito.

Diante das provas, o suspeito foi preso em flagrante. A moto foi devolvida ao dono após autorização do delegado responsável pela ocorrência.

