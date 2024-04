Apesar de graves, Minas registra queda de acidentes nas rodovias durante a Semana Santa

Minas registrou queda no número de acidentes nas rodovias durante o feriado de Semana Santa, em comparação ao mesmo período do ano passado. De acordo com dados divulgados pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (1º), desde a última quinta-feira (28), foram registrados 14 acidentes com vítimas - em 2023, foram 21.

Acidente na BR 040, em Conselheiro Lafaiete, que matou homem de 29 anos no sábado (30) / Foto: Corpo de Bombeiros / divulgação

Duas destas vítimas foram na BR 040: a primeira foi um acidente no sábado (30) em Conselheiro Lafaiete, entre um caminhão e um carro de passeio. De acordo com o caminhonheiro, um Fiat Uno estaria vindo na rodovia no sentido à cidade, quando rodou na pista e colidiu no caminhão. O motorista, de 29 anos, morreu na hora. O segundo caso aconteceu em outro trecho da estrada, perto de João Pinheiro, onde uma mulher de 27 anos foi arremessada do carro de onde estava em uma colisão, morrendo na hora (LEIA MAIS).

Em relação aos acidentes sem vítimas, foram 77, quase a metade do total registrado no ano passado (140). O número maior de acidentes com vítima ocorreu na volta para casa: no domingo (31), foram oito. Em relação às ocorrências sem vítimas, foram 25.

Da redação com Hoje em Dia