Prazo para pagar taxa de licenciamento em Minas termina hoje (1)

O prazo para o pagamento da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV) em Minas Gerais encerra nesta segunda-feira, dia 1º de abril. Este tributo, no valor de R$ 39,36, deve ser quitado até esta data por todos os proprietários de veículos, sem distinção quanto ao final da placa.

Imagem ilustrativa

O governo de Minas Gerais ampliou a utilização do Pix como opção de pagamento para as taxas veiculares no estado. Para gerar o QR Code, o contribuinte deve acessar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) disponível no site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG).

Aqueles que preferirem podem efetuar o pagamento nos canais de pagamento dos bancos credenciados, informando o número do Renavam do veículo. Nas casas lotéricas, é necessário apresentar o DAE impresso pelos sistemas da Secretaria de Fazenda.

É importante ressaltar que o único meio seguro para gerar o QR Code do IPVA 2024 é o site da Secretaria, e ao realizar o pagamento por Pix, o beneficiário da operação é sempre o Estado de Minas Gerais (CNPJ: 18.715615/0001-60), com o Banco Itaú S/A como instituição emissora do QR Code. Optar pelo pagamento em cota única garante um desconto de 3%, além dos 3% concedidos a quem quitou o imposto pontualmente nos anos de 2022 e 2023.

O pagamento da TRLAV, assim como do IPVA e de possíveis multas de trânsito, é requisito para a obtenção do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de 2024, emitido pela autoridade de trânsito. Este documento é fundamental para comprovar a regularidade do veículo e permitir o seu tráfego.

Da Redação com O Tempo